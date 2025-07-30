Защитник Йоррел Хато подписал контракт с «Челси» — Романо

Защитник «Аякса» Йоррел Хато перейдёт в «Челси». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Сумма трансфера составит € 40 млн.

По информации источника, 19-летний голландец подписал долгосрочный контракт с лондонским клубом. В скором времени игрок прибудет в Англию и пройдёт медосмотр.

В прошедшем сезоне фулбек выходил на поле в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Всего за команду из Амстердама игрок провёл 75 встреч в чемпионате Нидерландов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.