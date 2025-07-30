Видео: Томас Мюллер провёл тренировку на базе «Баварии»

Бывший нападающий «Баварии» Томас Мюллер получил разрешение от клуба на то, чтобы привести себя в форму на базе мюнхенцев перед отъездом в МЛС, сообщает журналист Bild Юлиан Агарди в социальной сети X (ранее Twitter). В среду утром футболист выполнял беговые упражнения.

Ранее сообщалось, что Мюллер готов подписать контракт с канадским клубом «Ванкувер Уайткэпс» до декабря 2026 года.

35-летний нападающий покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев Мюллер сыграл 756 матчей во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 результативными передачами.

В составе «Баварии» Мюллер стал обладателем 33 трофеев, в том числе дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также немецкий игрок является чемпионом мира 2014 года.