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Верратти: в «ПСЖ» победы стали для меня само собой разумеющимися и однообразными

Верратти: в «ПСЖ» победы стали для меня само собой разумеющимися и однообразными
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Полузащитник катарского «Аль-Духаиля» Марко Верратти высказался о чемпионате Катара и назвал его отличия от европейских лиг.

«Скажем так, мне нужен был новый вызов, новая мотивация. Я уже знал Доху и всегда любил её: когда появилась возможность, это был мой жизненный выбор. И я этому рад. Какая там лига? Конкурентная. В прошлом году я играл за другую команду, а «Аль-Духаиль» занял второе место, долгое время лидируя. Наша цель – выиграть чемпионат Катара.

Знаете, чем отличается от Европы? Здесь, если игрок сидит на скамейке запасных, он не ворчит и не злится: здесь все улыбаются, желание быть вместе и играть выходит за рамки всего. В «ПСЖ» победа стала само собой разумеющимся: здесь я снова увидел что-то «детское», радость победы, как в детстве. Счастье. В Париже победы стали однообразными, повторяющимися», – приводит слова Верратти La Gazzetta dello Sport.

Итальянец покинул «ПСЖ» в 2023 году спустя 11 лет работы в клубе и перешёл в катарский «Аль-Араби». В начале июля 2025 года Верратти стал игроком катарского «Аль-Духаиля». В минувшем сезоне на счету 32-летнего футболиста было четыре гола и четыре ассиста в 16 матчах чемпионата.

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