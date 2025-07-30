Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о поражении от махачкалинского «Динамо»

Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о поражении от махачкалинского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Агаларов – 80'    

«В первую очередь поздравляю махачкалинское «Динамо» с победой. Больно принимать такой результат, но это спорт. Шестой гол подряд пропускаем из-за индивидуальной ошибки. На мой взгляд, проигрываем незаслуженно. Второй тайм получился лучше, а в конце первого свой момент не реализовал Олусегун.

Согласен, что после перерыва мы выглядели лучше. Провели несколько замен, вышедшие на поле игроки добавили качества. Ребят ни в чём не хочется винить. Они старались, прижимали соперника, создавали моменты. Но такова жизнь. Кроме того, что нужно дальше работать, добавить нечего. Уже через три дня нас ждёт матч с лидером РПЛ – «Локомотивом». Нет времени для расстройства и поникшего настроения. Двигаемся дальше», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
«Динамо» Махачкала с минимальным счётом обыграло «Пари НН» в матче Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android