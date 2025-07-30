Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о поражении от махачкалинского «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1).

«В первую очередь поздравляю махачкалинское «Динамо» с победой. Больно принимать такой результат, но это спорт. Шестой гол подряд пропускаем из-за индивидуальной ошибки. На мой взгляд, проигрываем незаслуженно. Второй тайм получился лучше, а в конце первого свой момент не реализовал Олусегун.

Согласен, что после перерыва мы выглядели лучше. Провели несколько замен, вышедшие на поле игроки добавили качества. Ребят ни в чём не хочется винить. Они старались, прижимали соперника, создавали моменты. Но такова жизнь. Кроме того, что нужно дальше работать, добавить нечего. Уже через три дня нас ждёт матч с лидером РПЛ – «Локомотивом». Нет времени для расстройства и поникшего настроения. Двигаемся дальше», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».