Защитник «Спартака» Хлусевич прокомментировал уход Мангаша из клуба

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об ожидаемом переходе своего одноклубника Рикарду Мангаша в «Спортинг».

«Что касается Мангаша, футболистов не удивляет уход партнёров по команде. В футболе всегда происходят переходы. Так получилось, что он быстро уходит из «Спартака». Перешёл и перешёл», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Мангаш перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.