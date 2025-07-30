Защитник «Спартака» Хлусевич прокомментировал свой курьёзный гол в ворота «Ростова»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями от матча 1-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые обыграли «Ростов» со счётом 2:0. Фулбек отличился на 28-й минуте встречи благодаря ошибке вратаря ростовчан Даниила Одоевского.

— Вкратце скажу, что было очень тяжело. Погода сложная: было очень жарко и нам, и им — мы находились в равных условиях. По поводу гола — даже не ожидал, что он залетит. Удар получился не сильно хорошим, но, слава богу, забил. Гол есть гол.

— Насколько тяжело искать мотивацию на групповую стадию Кубка России?

— Это официальные матчи, поэтому там не нужна никакая мотивация. Её не нужно искать, она и так должна быть у любого профессионального футболиста. Но на то он и Кубок, чтобы дать возможность поиграть ребятам, кто получает меньше игровой практики в сезоне, — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.