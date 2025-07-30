Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Хлусевич прокомментировал свой курьёзный гол в ворота «Ростова»

Защитник «Спартака» Хлусевич прокомментировал свой курьёзный гол в ворота «Ростова»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями от матча 1-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые обыграли «Ростов» со счётом 2:0. Фулбек отличился на 28-й минуте встречи благодаря ошибке вратаря ростовчан Даниила Одоевского.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 28'     0:2 Солари – 45+3'    

— Вкратце скажу, что было очень тяжело. Погода сложная: было очень жарко и нам, и им — мы находились в равных условиях. По поводу гола — даже не ожидал, что он залетит. Удар получился не сильно хорошим, но, слава богу, забил. Гол есть гол.

— Насколько тяжело искать мотивацию на групповую стадию Кубка России?
— Это официальные матчи, поэтому там не нужна никакая мотивация. Её не нужно искать, она и так должна быть у любого профессионального футболиста. Но на то он и Кубок, чтобы дать возможность поиграть ребятам, кто получает меньше игровой практики в сезоне, — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Материалы по теме
Видео: курьёзная ошибка вратаря «Ростова» в эпизоде с голом «Спартака» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android