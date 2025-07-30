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Игрок «Спартака» Солари: гол в ворота «Ростова» поможет мне стать спокойнее

Игрок «Спартака» Солари: гол в ворота «Ростова» поможет мне стать спокойнее
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Аргентинский крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари высказался о своём голе в ворота «Ростова» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 28'     0:2 Солари – 45+3'    

«Безусловно, этот гол поможет мне почувствовать определённую уверенность, стать где-то поспокойнее — не так переживать. Поможет не только мне, но и всей команде. Потому что все мы работаем на команду», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Солари перешёл в московский клуб минувшей зимой. За «Спартак» 24-летний вингер провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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