Игрок «Спартака» Солари: гол в ворота «Ростова» поможет мне стать спокойнее

Аргентинский крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари высказался о своём голе в ворота «Ростова» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Безусловно, этот гол поможет мне почувствовать определённую уверенность, стать где-то поспокойнее — не так переживать. Поможет не только мне, но и всей команде. Потому что все мы работаем на команду», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Солари перешёл в московский клуб минувшей зимой. За «Спартак» 24-летний вингер провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.