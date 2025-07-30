Игрок «Спартака» Пабло Солари высказался о старте сезона
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Аргентинский крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от старта сезона для московской команды после победного матча 1-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые обыграли «Ростов» на выезде со счётом 2:0.
Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 28' 0:2 Солари – 45+3'
«Второй тур нам не удался. Начало сезона получилось неоднозначным. Но это только начало. Впереди много игр. В том числе и сегодняшняя победа должна в нас вселить уверенность, чтобы мы дальше шли и набирали очки», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак
Напомним, в последнем матче Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл «Балтике» со счётом 0:3.
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