Игрок «Спартака» Пабло Солари высказался о старте сезона

Аргентинский крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от старта сезона для московской команды после победного матча 1-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые обыграли «Ростов» на выезде со счётом 2:0.

«Второй тур нам не удался. Начало сезона получилось неоднозначным. Но это только начало. Впереди много игр. В том числе и сегодняшняя победа должна в нас вселить уверенность, чтобы мы дальше шли и набирали очки», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак

Напомним, в последнем матче Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл «Балтике» со счётом 0:3.