«Пенальти заставил нас понервничать». Семак — о победе «Зенита» над «Ахматом» в Кубке

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что пенальти, назначенный в концовке матча Фонбет Кубка России с «Ахматом», заставил команду понервничать.

Сегодня, 30 июля, «Зенит» победил «Ахмат» в Грозном в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:1. У хозяев на 83-й минуте пенальти реализовал Мохамед Конате, 11-метровый удар был назначен за игру рукой Александра Соболева в штрафной площади.

«Хорошая кубковая игра, забили хорошие мячи. Думаю, что назначенный пенальти в наши ворота добавил интриги. Будем готовиться к следующим матчам. Ребята молодцы.

2:0 — не то преимущество, которого достаточно, потому что одна команда рискует и прилагает все усилия, чтобы забить. А если забивает, то бросает все силы, чтобы изменить ход матча и довести до ничьей. Пенальти, конечно, заставил нас понервничать, но ребята молодцы», — приводит слова Семака «Матч ТВ».