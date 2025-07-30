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Вратарь «Ростова» Одоевский высказался о своей ошибке во время первого гола «Спартака»

Вратарь «Ростова» Одоевский высказался о своей ошибке во время первого гола «Спартака»
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Вратарь «Ростова» Даниил Одоевский прокомментировал свою ошибку, после которой «Спартак» (0:2) забил свой первый гол в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 28'     0:2 Солари – 45+3'    

«Мне искренне жаль за пропущенный мяч. Первый домашний матч, очень много пришло болельщиков… К сожалению, подвёл команду. Ребята выкладывались, слышали болельщиков всю игру — очень хорошо поддерживали. Будем работать дальше. И дай бог исправляться», — передаёт слова Одоевского корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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