Хорхе Карраскаль прилетел в Бразилию перед завершением перехода во «Фламенго»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль прилетел в Рио-де-Жанейро для завершения переговоров о переходе во «Фламенго», сообщает бразильский журналист Рафаэль Мелло в социальной сети X (ранее Twitter). Футболиста встретили фанаты, которым игрок успел дать несколько автографов.

Фото: x.com/raflamello81

Фото: x.com/raflamello81

27-летний Карраскаль выступает за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.