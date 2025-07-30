Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Торино. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорхе Карраскаль прилетел в Бразилию перед завершением перехода во «Фламенго»

Хорхе Карраскаль прилетел в Бразилию перед завершением перехода во «Фламенго»
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль прилетел в Рио-де-Жанейро для завершения переговоров о переходе во «Фламенго», сообщает бразильский журналист Рафаэль Мелло в социальной сети X (ранее Twitter). Футболиста встретили фанаты, которым игрок успел дать несколько автографов.

Фото: x.com/raflamello81

Фото: x.com/raflamello81

27-летний Карраскаль выступает за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Карраскаль попрощался с игроками «Динамо» перед трансфером во «Фламенго» — Касагранде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android