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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 30 июля

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 30 июля
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В среду, 30 июля, состоялись 10 ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Лиги чемпионов УЕФА 30 июля:

«Карабах» (Азербайджан) – «Шелбурн» (Ирландия) — 1:0 (первый матч — 3:0);
«Мальмё» (Швеция) – РФШ (Латвия) — 1:0 (4:1);
«Лудогорец» (Болгария) – «Риека» (Хорватия) — 3:1 д.в. (0:0);
ФКСБ (Румыния) – «Шкендия» (Северная Македония) — 1:2 (0:1);
«Панатинаикос» (Греция) – «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:1 (0:2);
«Ференцварош» (Венгрия) – «Ноа» (Армения) — 4:3 (2:1);
«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Пафос» (Кипр) — 0:1 (1:1);
«Брейдаблик» (Исландия) – «Лех» П (Польша) — 0:1 (1:7);
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Бранн» (Норвегия) — 1:1 (4:1);
«Серветт» (Швейцария) – «Виктория» Пльзень (Чехия) — 1:3 (1:0).

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 5 и 6 августа, ответные — 12 августа. Действующий победитель турнира — французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
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