Защитник «Зенита» Алип высказался о победе в матче Кубка России с «Ахматом»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип дал комментарий на тему победы своей команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

«Самое главное — выиграли, слава богу. Спасибо всем болельщикам, которые пришли, и тем, кто поддерживал нас у экранов. Выиграли! Первый матч с капитанской повязкой — победа, это было важно для меня — выиграть сегодня. Все мы знаем, что в Грозном у нас всегда тяжёлые матчи и в чемпионате, и в Кубке.

Сегодняшний матч тому доказательство. Спасибо всем, кто верил в меня. Даже ребята сегодня перед матчем поддерживали меня, когда назначили капитаном. Это большая ответственность в самую первую очередь. Спасибо всем!» — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».