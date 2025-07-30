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Защитник «Зенита» Алип высказался о победе в матче Кубка России с «Ахматом»

Защитник «Зенита» Алип высказался о победе в матче Кубка России с «Ахматом»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип дал комментарий на тему победы своей команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3'     0:2 Гонду – 8'     1:2 Конате – 83'    

«Самое главное — выиграли, слава богу. Спасибо всем болельщикам, которые пришли, и тем, кто поддерживал нас у экранов. Выиграли! Первый матч с капитанской повязкой — победа, это было важно для меня — выиграть сегодня. Все мы знаем, что в Грозном у нас всегда тяжёлые матчи и в чемпионате, и в Кубке.

Сегодняшний матч тому доказательство. Спасибо всем, кто верил в меня. Даже ребята сегодня перед матчем поддерживали меня, когда назначили капитаном. Это большая ответственность в самую первую очередь. Спасибо всем!» — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

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