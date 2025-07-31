«Большая ответственность». Защитник «Зенита» Алип — о капитанской повязке
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился впечатлениями от получения капитанской повязки перед матчем 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3' 0:2 Гонду – 8' 1:2 Конате – 83'
— Вы первый казахстанский капитан в истории «Зенита». Вообще что это за чувство — надевать повязку перед выходом из раздевалки?
— Как я уже говорил, это большая ответственность. «Зенит» — это большой клуб! Спасибо тренерам: Сергею Богдановичу, тренерскому штабу — за оказанное доверие в сегодняшнем матче», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».
В ближайшем матче сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА 3 августа в рамках 3-го тура Мир РПЛ.
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