«Большая ответственность». Защитник «Зенита» Алип — о капитанской повязке

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился впечатлениями от получения капитанской повязки перед матчем 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

— Вы первый казахстанский капитан в истории «Зенита». Вообще что это за чувство — надевать повязку перед выходом из раздевалки?

— Как я уже говорил, это большая ответственность. «Зенит» — это большой клуб! Спасибо тренерам: Сергею Богдановичу, тренерскому штабу — за оказанное доверие в сегодняшнем матче», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

В ближайшем матче сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА 3 августа в рамках 3-го тура Мир РПЛ.