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«Большая ответственность». Защитник «Зенита» Алип — о капитанской повязке

«Большая ответственность». Защитник «Зенита» Алип — о капитанской повязке
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился впечатлениями от получения капитанской повязки перед матчем 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3'     0:2 Гонду – 8'     1:2 Конате – 83'    

— Вы первый казахстанский капитан в истории «Зенита». Вообще что это за чувство — надевать повязку перед выходом из раздевалки?
— Как я уже говорил, это большая ответственность. «Зенит» — это большой клуб! Спасибо тренерам: Сергею Богдановичу, тренерскому штабу — за оказанное доверие в сегодняшнем матче», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

В ближайшем матче сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА 3 августа в рамках 3-го тура Мир РПЛ.

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