«Флуминенсе» начинает переговоры о трансфере Нино из «Зенита» — Globo

«Флуминенсе» хочет приобрести защитника «Зенита» Нино, сообщает Globo. Сине-бело-голубые, в свою очередь, заявили о неготовности вести переговоры по игроку.

По информации источника, в бразильском клубе рассчитывают на то, что футболист захочет вернуться в Бразилию и это поможет в завершении сделки. Отмечается, что президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур связался с игроком и его представителями напрямую, после этого он получил добро на переговоры с «Зенитом», и сейчас бразильцы готовят официальное предложение.

Нино перешёл в стан сине-бело-голубых из «Флуминенсе» зимой 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.