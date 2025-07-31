Юран рассказал о встрече с Личкой и Бердыевым в Турции

Главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал, что в Турции встретился с Марцелом Личкой и Курбаном Бердыевым.

Личка летом возглавил «Фатих Карагюмрюк» из Турции, Бердыев возглавляет азербайджанский «Туран».

— Кто вошёл в ваш тренерский штаб?

— Тренер по вратарям у нас является турецким специалистом, хороший коннект. Также тренер по физподготовке Дмитрий Гуреев, который со мной всегда работал, тренер Александр Алхазов, помощником является Валерий Иванович Бурлаченко. Это штаб, начальником команды стал Владислав Палагин, работал в Нижнем Новгороде. Это было одно из условий, потому что он знает все требования, как в быту, как с инвентарём, что немаловажный фактор на начальном этапе.

Мы пересекались тут с Марцелом Личкой. Он немного сетовал на организацию, которая привычна в российских клубах, чтобы всё было четко, расставляли всё на тренировках. Я сказал, что привёз человека, который всё узнает. Он сказал, что как раз не подумал об этом. Так что пересекались, да. Также на сборах удалось встретиться с Курбаном Бердыевым, в одной гостинице с «Тураном» (клуб, который тренирует Бердыев) живём, тоже приятно встречать коллег в дальнем зарубежье, — приводит слова Юрана ТАСС.

О назначении Юрана «Серик Беледиеспор» объявил 1 июля. Последним местом работы Юрана до назначения в «Серик Беледиеспор» был «Пари НН», который он возглавлял с апреля 2023 года по апрель 2024 года. Под его руководством нижегородский клуб принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз победил, шесть раз сыграл вничью и 24 раза потерпел поражение.