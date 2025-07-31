Капитан «Зенита» Нуралы Алип ответил, что он советовал одноклубникам в матче с «Ахматом»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип рассказал, какие советы он давал партнёрам по команде во время матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

— Во время паузы на «водопой» вы что-то советовали как более молодому Ярославу Михайлову, так и более опытному Александру Соболеву. Если не секрет, о чём говорили с партнёрами?

— Ярику говорил в первом тайме, чтобы играл попроще, что не нужно паниковать, чтобы спокойно играл. А Соболеву — чуть-чуть во фланг чтобы смещался, когда разыгрываем, чтобы чуть легче было бороться против защитников.

— Когда в ворота Адамова назначили пенальти, вы показывали Денису, куда будет бить Конате, и оказались правы. Это чутьё или знание стиля игрока?

— С Конате я давно знаком, в 2018-м мы были в одной команде, когда играли в дубле [«Кайрата»]. Я примерно знал, куда он будет бить. Ден вроде посмотрел на меня, я думал, туда он будет прыгать, но он выбрал своё. Ничего страшного, главное, выиграли. А так — да, я угадал, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».