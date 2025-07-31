«Атмосфера совершенно нездоровая». Защитник «МЮ» Люк Шоу — о команде в последние годы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался, какая атмосфера была команде в последние годы и что в клубе меняет главный тренер Рубен Аморим.

«Со стороны нетрудно увидеть, каково это. Атмосфера может быть довольно токсичной, она совершенно нездоровая. Нам нужна здоровая, позитивная, энергичная и радостная атмосфера. Когда у тебя есть всё это, ты чувствуешь себя свободнее и можешь больше самовыражаться.

Рубен предъявляет требования. Менталитет — это важный фактор. Он много говорит об этом. Он требует 100% и не хочет меньшего. Если кто-то выкладывается на 85–90%, этого недостаточно. Думаю, особенно в этом году, если ты делаешь что-то неправильно, ты не будешь играть. Более опытные игроки должны требовать большего изо дня в день. Уровень тренировок, соблюдение графика, чтобы никто не опаздывал. Для тренера всё равно. Ему всё равно, кто игрок. Так и должно быть. Чего бы он ни хотел, мы, игроки, должны выполнять — и мы полностью это поддерживаем», — приводит слова Шоу BBC.