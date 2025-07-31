Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Торино. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался об отношении к матчу с махачкалинским «Динамо»

Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался об отношении к матчу с махачкалинским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий на тему отношения к матчу с махачкалинским «Динамо» (0:1) в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Агаларов – 80'    

– Матч против «Динамо» вы рассматривали как подготовку к игре с «Локомотивом»? Или отнеслись к игре с махачкалинцами на полном серьёзе?
– Относились к матчу на все сто процентов. Как вы видели, мы не проводили большую ротацию. Играли те, кто был лучше готов на данный момент, кто был более свежим. Если перед матчем я буду говорить ребятам, что есть те, кто будет постоянно играть, и запасные, это будет неправильно. В нашей команде будут играть сильнейшие, по мнению тренерского штаба. Мы хотели победить. Лететь в Махачкалу три с половиной часа с мыслью, что игра неважная, а впереди матч с лидером, в корне неверно. У нас непростой календарь. Но принимаем это как данность, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о поражении от махачкалинского «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android