Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался об отношении к матчу с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал комментарий на тему отношения к матчу с махачкалинским «Динамо» (0:1) в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Матч против «Динамо» вы рассматривали как подготовку к игре с «Локомотивом»? Или отнеслись к игре с махачкалинцами на полном серьёзе?

– Относились к матчу на все сто процентов. Как вы видели, мы не проводили большую ротацию. Играли те, кто был лучше готов на данный момент, кто был более свежим. Если перед матчем я буду говорить ребятам, что есть те, кто будет постоянно играть, и запасные, это будет неправильно. В нашей команде будут играть сильнейшие, по мнению тренерского штаба. Мы хотели победить. Лететь в Махачкалу три с половиной часа с мыслью, что игра неважная, а впереди матч с лидером, в корне неверно. У нас непростой календарь. Но принимаем это как данность, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».