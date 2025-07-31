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Стало известно, какую сумму «РБ Лейпциг» запрашивает за Беньямина Шешко

Стало известно, какую сумму «РБ Лейпциг» запрашивает за Беньямина Шешко
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«РБ Лейпциг» запрашивает за словенского форварда Беньямина Шешко € 75 млн, а также дополнительные выплаты и процент от будущей продажи. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» ведут переговоры, но пока никаких соглашений с «Лейпцигом» или футболистом нет.

В прошедшем сезоне 22-летний Шешко сыграл 52 матча за клуб и сборную, забил 26 голов и отдал пять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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