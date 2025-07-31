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Главный тренер «Ахмата» Сторожук высказался об игре с «Зенитом» в Кубке России

Главный тренер «Ахмата» Сторожук высказался об игре с «Зенитом» в Кубке России
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Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук считает, что его команда могла лучше показать себя в проигранном матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Зенитом». Сине-бело-голубые выиграли со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3'     0:2 Гонду – 8'     1:2 Конате – 83'    

«Сложилось двоякое впечатление об игре — мы играем только эпизодами. Во время забитых голов «Зенит» ничего сверхъестественного не показывал: длинная передача, затем проигранная нами позиция. Мы разбирали это и могли играть лучше в этих моментах.

Мы старались перенести свои задумки, но, к сожалению, это оказалось запоздалым. В игре с таким соперником, как «Зенит», нельзя давать ему фору в начале матча. Надо отдать должное нашим ребятам — пытались переломить игру и создали хорошее количество моментов в матче с такой командой. Почти забили второй гол — мяч несколько раз двигался у ленточки, но занести его было некому. Нам нужно играть, сразу уже выходя на матч, а не начинать по ходу. Так же, как во втором тайме, нам следовало играть с самого начала. Ошибки тактического характера — наша проблема», — сказал Сторожук на пресс-конференции.

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