Матвей Кисляк показал, как восстанавливается после победы над «Локомотивом» в Кубке России

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк показал, как восстанавливает ноги в ледяной ванне после матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:1). 20-летний футболист отыграл всю встречу.

«Всех с победой, армейцы. Сразу после матча принимаем холодные ванны, чтобы быстрее восстановиться к следующей игре», — сказал Кисляк в видеоролике, который опубликовал в своём телеграм-канале.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».