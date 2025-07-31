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Тренер «Пари НН» Шпилевский: клуб работает над усилением, но процесс затягивается

Тренер «Пари НН» Шпилевский: клуб работает над усилением, но процесс затягивается
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (0:1) высказался о работе над усилением состава команды.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Агаларов – 80'    

– Пока складывается ощущение, что «Пари НН» не хватает реализации. Это справедливо?
– На данный момент мы до конца не доукомплектованы, только на прошлой неделе до нас доехали два игрока. Для меня как для тренера это не очень хорошая ситуация. Клуб работает над усилением, но процесс затягивается. Как я и ранее говорил, мы нуждаемся в глубине и качестве состава, что показывают отдельные моменты. Ребята стараются, но этого не хватает.

Порой соперник проводит плохой матч, но один момент решает всё. Так было и в предыдущих играх. Мы переигрываем соперника, создаём моменты, переламываем ход матча, который может качнуться в нашу пользу, но… Ребята не заслуживают поражений. В плане старания, самоотдачи они большие молодцы, претензий ни к кому нет. Но пока этого недостаточно, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

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