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Видео: Ламин Ямаль отпраздновал гол в стиле Маркуса Рашфорда

Видео: Ламин Ямаль отпраздновал гол в стиле Маркуса Рашфорда
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отпраздновал свой гол на тренировке в стиле новоиспечённого нападающего команды Маркуса Рашфорда. Напомним, каталонский клуб объявил о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды в среду, 23 июля.

Арендное соглашение Маркуса с сине-гранатовыми рассчитано до конца сезона-2025/2026 и предусматривает опцию выкупа.

Рашфорд — выпускник академии «Манчестер Юнайтед», вторую часть прошлого сезона он отыграл в аренде за «Астон Виллу». В 41 матче прошедшего клубного сезона футболист забил 11 голов и отдал девять голевых передач. Помимо этого, с 2016 года Маркус Рашфорд защищает цвета национальной команды Англии.

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