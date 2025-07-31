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«Это красная!» Генич — о забавном эпизоде между Бариновым и Глебовым в Кубке России

«Это красная!» Генич — о забавном эпизоде между Бариновым и Глебовым в Кубке России
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Российский комментатор Константин Генич отреагировал на забавный эпизод в матче 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где ЦСКА встречался с «Локомотивом» (2:1). По ходу матча капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в шутку пнул нападающего ЦСКА Кирилла Глебова.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

«Это красная!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что в этой встрече Глебов забил гол и сделал результативную передачу.

В следующем матче Кубка России 12 августа ЦСКА сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном». «Локомотив», в свою очередь, днём позднее примет калининградскую «Балтику». ЦСКА — действующий обладатель Кубка России.

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