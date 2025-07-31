Гасилин объяснил уход Файзуллаева из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир»

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин прокомментировал уход из ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Узбекистанский хавбек продолжит карьеру в Турции. Ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с московским ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн.

«В прошлом сезоне он играл мало — был игроком ротации. А ещё недавно его признавали лучшим молодым игроком Азии. Игрок хороший — со всеми качествами. Возможно, он получил предложение и ему гарантировали 90 минут на поле. Он хочет играть. ЦСКА получил за него хорошие деньги, клуб умеет зарабатывать. В ЦСКА он играл мало, если там будет играть, то сможет подготовиться к чемпионату мира», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора». Всего провёл 72 матча, забил восемь мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с ЦСКА Файзуллаев завоевал Кубок и Суперкубок России и бронзу МИР РПЛ. В период выступления за армейцев признавался лучшим молодым игроком года в Азии.

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