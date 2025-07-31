Тренер «Аль-Насра»: в Португалии мы не умеем ценить Роналду по достоинству

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш высказался о нападающем клуба Криштиану Роналду.

«Это спортивный вызов. Роналду — особенный, даже с точки зрения биологического возраста, именно поэтому он играет в 40 лет. Мы с ним очень схожи в мышлении за пределами футбола. Мне 70, но я этого не ощущаю ни психологически, ни физически. Роналду — фигура мирового масштаба. В Португалии мы не умеем ценить его по достоинству. Он — величайшая человеческая фигура в мире. Он — самая известная личность на планете. Он намного больше, чем просто футбол», — приводит слова Жезуша MSN.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его контракт рассчитан до 2027 года.