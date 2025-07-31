Лукин рассказал, почему не вступился за Глебова, которого во время матча КР пнул Баринов

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мыслями о забавном эпизоде в матче 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где армейцы встречались с «Локомотивом» (2:1). Отметим, что по ходу матча капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в шутку пнул нападающего красно-синих Кирилла Глебова.

«Если бы видел этот момент, тогда посмотрел бы, вступиться или нет», — приводит слова Лукина «РИА Новости Спорт».

В следующем матче Кубка России, который состоится 12 августа, ЦСКА встретится с тольяттинским «Акроном» на выезде. «Локомотив», в свою очередь, сыграет с калининградской «Балтикой» на своём поле 13 августа. ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.

«Золотая» эра «Локомотива»: