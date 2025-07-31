Лукин рассказал, почему не вступился за Глебова, которого во время матча КР пнул Баринов
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мыслями о забавном эпизоде в матче 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где армейцы встречались с «Локомотивом» (2:1). Отметим, что по ходу матча капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в шутку пнул нападающего красно-синих Кирилла Глебова.
Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31' 1:1 Батраков – 67' 2:1 Глебов – 79'
«Если бы видел этот момент, тогда посмотрел бы, вступиться или нет», — приводит слова Лукина «РИА Новости Спорт».
В следующем матче Кубка России, который состоится 12 августа, ЦСКА встретится с тольяттинским «Акроном» на выезде. «Локомотив», в свою очередь, сыграет с калининградской «Балтикой» на своём поле 13 августа. ЦСКА является действующим обладателем Кубка России.
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