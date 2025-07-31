Обляков спорил с Шафеевым, Баринов подкалывал Батракова. Яркие фото победы ЦСКА

30 июля на «ВЭБ Арене» в Москве ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Главным судьёй матча был Рафаэль Шафеев. Встреча группы D завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В составе ЦСКА отличились Милан Гаич (31-я минута) и Кирилл Глебов (79), который также записал в актив голевую передачу в случае с первым забитым мячом. У железнодорожников на 67-й минуте пенальти реализовал Алексей Батраков.

ЦСКА обыграл «Локомотив» в официальном матче впервые с августа 2023 года.