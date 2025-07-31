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«Где-то брак, у кого-то сил не было, не хватало взаимодействий». Семак — о «Зените» в КР

«Где-то брак, у кого-то сил не было, не хватало взаимодействий». Семак — о «Зените» в КР
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре санкт-петербургской команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, где сине-бело-голубые в гостях одолели грозненский «Ахмат» со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3'     0:2 Гонду – 8'     1:2 Конате – 83'    

«Если есть возможность принести какие-то коррективы, поговорить с ребятами, чуть-чуть подробнее объяснить роль на поле, я ей пользуюсь. Было у нас всего два дня, у нас два выездных матча подряд. Через два дня, конечно, непросто подготовиться, не так много времени. Тем не менее, думаю, что сегодня все сыграли хорошо. Возможно, где-то был брак, где-то у кого-то, может быть, сил не было, где-то каких-то взаимодействий не хватало. Но по желанию, по настрою ребята сегодня были молодцы, провели хороший матч», — приводит слова Семака сайт «Зенита».

В матче 2-го тура соревнований подопечные Семака встретятся на своём поле с казанским «Рубином». Игра состоится 12 августа.

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