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Вингер «Динамо» Нгамалё может перейти в израильский «Маккаби» — источник

Вингер «Динамо» Нгамалё может перейти в израильский «Маккаби» — источник
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Крайний нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё интересен израильскому клубу «Маккаби». Об этом сообщает издание Africafoot.

По информации источника, клуб из Тель-Авива готовит официальное предложение бело-голубым по переходу 31-летнего камерунца за € 3,5 млн. Отмечается, что «Маккаби» предлагает Нгамалё трёхлетний контракт. Однако подчёркивается, что сам футболист на данный момент не хотел бы уезжать из России.

Нгамалё перешёл в «Динамо» в 2022 году из швейцарского «Янг Бойз» за € 2 млн. За всё время в московском клубе камерунец провёл 91 матч во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года с опцией продления ещё на один год. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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