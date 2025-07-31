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Акинфеев отреагировал на поздравление фанатов ЦСКА с юбилейным 800-м матчем за клуб

Акинфеев отреагировал на поздравление фанатов ЦСКА с юбилейным 800-м матчем за клуб
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост в своём телеграм-канале, где выразил благодарность фанатам армейцев за поздравление с юбилейным 800-м матчем за клуб.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

На видео, которое выложил Игорь, болельщики ЦСКА после матча 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:1) скандируют: «Игорь! Игорь! Хэй-хэй!» Акинфеев подписал его следующим образом: «Безумно уважаю каждого! Спасибо за поздравление, армейцы», прикрепив эмодзи красного и синего кружочков.

Права на видео принадлежат РФС.

Напомним, Игорь не принимал участия в игре Кубка России. Его 800-й матч за красно-синих пришёлся на игру 2-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). За 800 матчей Акинфеев пропустил 718 голов и провёл «на ноль» 334 встречи. Игорь дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года в возрасте 16 лет. На следующий год он стал основным вратарём команды. В 2008 году Акинфеев был назначен капитаном ЦСКА.

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