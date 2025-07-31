Тренер ЦСКА — об уходе Роши: предпочитаю говорить о тех игроках, которые были с нами

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после победы в матче Кубка России с «Локомотивом» (2:1) ответил на вопрос о предстоящем уходе защитника Виллиана Роши в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Ранее сообщалось, что Роша подписал контракт с «Аль-Джазирой» на два года.

— Виллиан Роша, видимо, уходит. Как будете стабилизировать игру центра обороны?

— Я предпочитаю говорить о тех игроках, которые были с нами, которые бились в этом непростом матче с «Локомотивом», показали свой мужской и бойцовский характер. Не хотел бы говорить об игроках, которые уже не с нами, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан Роша провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.