Гари Линекер назвал лучшего игрока в истории футбола

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории футбола.

«Месси — мой любимый футболист всех времён, просто потому, что, на мой взгляд, он лучший игрок в истории. Даже если взять по-настоящему великих — Кройфа, Зидана, Роналдо, и при этом осознать, что над ними есть ещё один уровень, и Месси очевидно на этом уровне, это по-настоящему удивительно.

Без травм, думаю, мы бы говорили о бразильском Роналдо в том же контексте. Но, к сожалению, травмы были. И всё же он сделал невероятные вещи и дарил радость», — приводит слова Линекера Goal.

Месси является рекордсменом по количеству «Золотых мячей». Он получил эту награду восемь раз.