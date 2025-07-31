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Нойер может вернуться в сборную Германии на фоне ситуации тер Штегена в «Барселоне» — Bild

Нойер может вернуться в сборную Германии на фоне ситуации тер Штегена в «Барселоне» — Bild
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии из-за проблемной ситуации, сложившейся с действующим первым номером национальной команды Марком-Андре тер Штегеном в «Барселоне». Об этом сообщает журналист Bild Тоби Альтшэффль.

По информации источника, объявивший об уходе из национальной команды в августе 2024 года Нойер не против вернуться, если об этом попросит лично Юлиан Нагельсман. Отмечается, что 39-летний голкипер мюнхенцев задумался о возвращении из-за конфликта тер Штегена с каталонцами. Кроме того, капитан сине-гранатовых на днях перенёс операцию на пояснице, которая выведет его из строя минимум на три-четыре месяца.

Нойер выступал за сборную Германии в период с 2009 по 2024 год. В его активе 124 матча, 118 пропущенных голов и 51 встреча «на ноль». На счету 33-летнего тер Штегена 44 игры за бундестим с 2012 года, в которых у него 54 пропущенных мяча и 13 «сухих» матчей. Отметим, что за свою карьеру Марк-Андре ни разу не играл в матчах основного этапа чемпионата мира и Европы.

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