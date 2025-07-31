«Баринов приличный тролль». Журавель — о поступке капитана «Локомотива» в матче с ЦСКА

Известный футбольный комментатор и журналист Тимур Журавель высказался о поступке капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в матче 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где он в шутку пнул нападающего ЦСКА Кирилла Глебова.

«На самом деле, это типичный Баринов. Помню, он как-то перед пробитием пенальти Чаловым что-то сказал Феде. Я снимал репортаж и поймал этот момент. Чалова, кстати, слова Баринова никак не сбили — пенальти он реализовал.

Но я всё равно после матча бросился к тому и другому с вопросом, что там были за слова. Сам Бара не раскололся, а Чалов процитировал: «Пробей как всегда — то есть мимо!» В общем, Бара приличный тролль. Похоже, что этот пендель Глебову продолжение того троллинга. Но уже с бОльшей перспективой карточки», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

В следующем матче Кубка России 12 августа ЦСКА сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном». «Локомотив», в свою очередь, днём позднее примет калининградскую «Балтику».