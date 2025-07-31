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«Баринов приличный тролль». Журавель — о поступке капитана «Локомотива» в матче с ЦСКА

«Баринов приличный тролль». Журавель — о поступке капитана «Локомотива» в матче с ЦСКА
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Известный футбольный комментатор и журналист Тимур Журавель высказался о поступке капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в матче 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где он в шутку пнул нападающего ЦСКА Кирилла Глебова.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

«На самом деле, это типичный Баринов. Помню, он как-то перед пробитием пенальти Чаловым что-то сказал Феде. Я снимал репортаж и поймал этот момент. Чалова, кстати, слова Баринова никак не сбили — пенальти он реализовал.

Но я всё равно после матча бросился к тому и другому с вопросом, что там были за слова. Сам Бара не раскололся, а Чалов процитировал: «Пробей как всегда — то есть мимо!» В общем, Бара приличный тролль. Похоже, что этот пендель Глебову продолжение того троллинга. Но уже с бОльшей перспективой карточки», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

В следующем матче Кубка России 12 августа ЦСКА сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном». «Локомотив», в свою очередь, днём позднее примет калининградскую «Балтику».

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