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Семак объяснил, почему не выпускал 17-летнего Шилова в матчах «Зенита» на старте сезона

Семак объяснил, почему не выпускал 17-летнего Шилова в матчах «Зенита» на старте сезона
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о перспективах 17-летнего российского вингера Вадима Шилова в санкт-петербургской команде.

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30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3'     0:2 Гонду – 8'     1:2 Конате – 83'    

«Он должен тренироваться, бороться за место в составе, за время, которое он обязательно получит. Мы исходим из того, как складываются отдельно взятые матчи. Сегодня, конечно, при счёте 2:0, 2:1 с таким количеством единоборств и тем, как мы играли… Естественно, мы выпустили тех игроков, которые поувереннее, поопытнее. Его позиция — с правого фланга, если мы говорим про вингера, но нужно было и в обороне отрабатывать. Эта позиция требует большой надёжности. Сегодня дали возможность Мантуану, исходя из хода матча. Если бы нам нужно было больше атаковать и была возможность выйти ему более спокойно, конечно, мы бы дали ему сыграть. Но сегодня игра была очень нервной, и выпускать игрока в такой матч, я думаю, не всегда правильно», — приводит слова Семака сайт «Зенита».

Напомним, в первых трёх матчах сезона-2025/2026 Семак оставлял Шилова в запасе и не дал игровых минут. За это время сине-бело-голубые обыграли «Ростов» (2:1) в РПЛ и «Ахмат» (2:1) в Кубке России, а также сыграли вничью с «Рубином» (2:2) в чемпионате России.

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