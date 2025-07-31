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«Это был большой удар». Тренер «Ростова» — о голе «Спартака» после ошибки Одоевского

«Это был большой удар». Тренер «Ростова» — о голе «Спартака» после ошибки Одоевского
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:2).

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 28'     0:2 Солари – 45+3'    

— Почему первый пропущенный гол сломал игру «Ростова»?
— Это был большой удар по нам, но он не сломал игру. На второй тайм мы вышли лучше и до гола играли хорошо. После такого гола надо смотреть вперёд, не обращать внимания на результат и продолжать играть. Во втором тайме пробовали, продолжали и работали лучше, чем в первом», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Напомним, голкипер «Ростова» Даниил Одоевский совершил ошибку в эпизоде с первым голом московского «Спартака», не сумев поймать мяч в руки после удара Даниила Хлусевича из-за штрафной площади.

В следующем матче Кубка России 12 августа «Спартак» примет махачкалинское «Динамо». «Ростов», в свою очередь, 14 августа сыграет на выезде с «Пари НН». Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который в решающем матче турнира обыграл именно «Ростов».

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