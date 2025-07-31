Гол Алексея Миранчука не спас «Атланту» от поражения в матче с «Некасой» в Кубке лиги

В ночь с 30 на 31 июля завершился матч 1-го тура Кубка североамериканской лиги, в котором мексиканская «Некаса» принимала «Атланту Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и закончилась уверенной победой «Некасы» со счётом 3:1.

В составе «Некасы» дубль оформил аргентинский форвард Томас Бадалони, ещё один мяч оказался автоголом, который забил американский защитник Брэд Гузан. Единственный мяч «пятиполосных» забил российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук.

Кубок лиг — ежегодный североамериканский турнир по футболу, проводящийся между клубами МЛС (США и Канада) и Лиги MX (Мексика). Три лучшие команды Кубка лиг, независимо от страны, квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ, а чемпион получает пропуск в 1/8 финала. Действующим обладателем трофея Кубка лиг является «Коламбус Крю» из МЛС, который в решающем матче 2024 года победил «Лос-Анджелес» — 3:1.

Самые большие стадионы мира: