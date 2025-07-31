«Интер Майами» вырвал победу в матче Кубка лиг на 90+6-й минуте, у Месси — две передачи
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Завершился матч Кубка лиг, в котором «Интер Майами» принимал «Атлас». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Чейз Стадиум» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Кубок лиг MLS + MX . 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Сеговия – 58' 1:1 Лосано – 80' 2:1 Вейгандт – 90+6'
За «Интер Майами» голы забивали Теласко Сеговия и Марсело Вейгандт, который отличился на 90+6-й минуте. Аргентинский нападающий Лионель Месси записал на свой счёт две результативные передачи.
В составе «Атласа» отличился Хосе Лосано.
В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Некаксой». Матч состоится 3 августа. «Атлас», в свою очередь, в этот же день сыграет с «Орландо Сити».
Действующим победителем Кубка лиг является «Коламбус Крю», который в решающем матче 2024 года обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.
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