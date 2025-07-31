«Интер Майами» вырвал победу в матче Кубка лиг на 90+6-й минуте, у Месси — две передачи

Завершился матч Кубка лиг, в котором «Интер Майами» принимал «Атлас». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Чейз Стадиум» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

За «Интер Майами» голы забивали Теласко Сеговия и Марсело Вейгандт, который отличился на 90+6-й минуте. Аргентинский нападающий Лионель Месси записал на свой счёт две результативные передачи.

В составе «Атласа» отличился Хосе Лосано.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Некаксой». Матч состоится 3 августа. «Атлас», в свою очередь, в этот же день сыграет с «Орландо Сити».

Действующим победителем Кубка лиг является «Коламбус Крю», который в решающем матче 2024 года обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.