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Интер Майами – Атлас, результат матча Кубка лиг 31 июля 2025, счет 2:1

«Интер Майами» вырвал победу в матче Кубка лиг на 90+6-й минуте, у Месси — две передачи
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Завершился матч Кубка лиг, в котором «Интер Майами» принимал «Атлас». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Чейз Стадиум» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Кубок лиг MLS + MX . 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Сеговия – 58'     1:1 Лосано – 80'     2:1 Вейгандт – 90+6'    

За «Интер Майами» голы забивали Теласко Сеговия и Марсело Вейгандт, который отличился на 90+6-й минуте. Аргентинский нападающий Лионель Месси записал на свой счёт две результативные передачи.

В составе «Атласа» отличился Хосе Лосано.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Некаксой». Матч состоится 3 августа. «Атлас», в свою очередь, в этот же день сыграет с «Орландо Сити».

Действующим победителем Кубка лиг является «Коламбус Крю», который в решающем матче 2024 года обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.

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