Сын Трампа раскрыл, кто позвал президента США на вручение «Челси» трофея клубного ЧМ-2025

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, рассказал, кто пригласил Дональда на подиум во время вручения трофея «Челси» за победу на клубном чемпионате мира — 2025.

«Победившая команда пригласила его на сцену, потому что заявила, что для них было бы величайшей честью в жизни, если бы президент США вручил им трофей клубного чемпионата мира.

Кстати, я там был, я всё видел. Стадион взорвался. И вообще, нет никого, кто сделал бы для спорта больше, чем он», — приводит слова Эрика Трампа Daily Mail.

В финале клубного ЧМ-2025 «Челси» разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0. На торжественной церемонии Трамп вручил трофей клубного ЧМ игрокам лондонского клуба.