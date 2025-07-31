Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Торино. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Трампа раскрыл, кто позвал президента США на вручение «Челси» трофея клубного ЧМ-2025

Сын Трампа раскрыл, кто позвал президента США на вручение «Челси» трофея клубного ЧМ-2025
Комментарии

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, рассказал, кто пригласил Дональда на подиум во время вручения трофея «Челси» за победу на клубном чемпионате мира — 2025.

«Победившая команда пригласила его на сцену, потому что заявила, что для них было бы величайшей честью в жизни, если бы президент США вручил им трофей клубного чемпионата мира.

Кстати, я там был, я всё видел. Стадион взорвался. И вообще, нет никого, кто сделал бы для спорта больше, чем он», — приводит слова Эрика Трампа Daily Mail.

В финале клубного ЧМ-2025 «Челси» разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0. На торжественной церемонии Трамп вручил трофей клубного ЧМ игрокам лондонского клуба.

Материалы по теме
ФИФА озолотила кучу участников КЧМ! Сколько заработали «Челси», «Реал», «ПСЖ» и другие?
ФИФА озолотила кучу участников КЧМ! Сколько заработали «Челси», «Реал», «ПСЖ» и другие?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android