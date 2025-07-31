Сотрудники ФК «Химки» пожаловались в Минспорта РФ, РФС и РПЛ на долги по зарплате

Сотрудники футбольного клуба «Химки» обратились в Министерство спорта РФ, РФС и РПЛ с просьбой разрешить ситуацию с задолженностями по заработной плате. Приводим открытое письмо работников ФК на имя первых лиц национального спорта и футбола целиком. Перечень подписавшихся есть у редакции.

«Министру спорта РФ Дегтярёву М.В. Президенту РФС Дюкову А.В. Президенту РПЛ Алаеву А.А.

Открытое письмо

«Уважаемые руководители! К вам обращается группа сотрудников АНО ФК «Химки», юридически ещё существующего. Мы просим обратить пристальное внимание на ситуацию, в которой оказались более 100 человек. Это футболисты нашего основного и молодёжного составов, тренеры, медицинский и административный штаб, работники офиса.

Как вам известно, «Химки» не получили лицензию на предстоящий сезон РПЛ и прекратили футбольную деятельность. У ряда сотрудников клуба закончились трудовые договоры, остальные были уволены, подписав необходимые документы. Однако подавляющее большинство из нас не получили не только компенсацию за расторжение отношений (честно говоря, мы на неё и не рассчитывали), но и заработную плату за несколько месяцев, в ходе которых команда «Химки» билась за сохранение места в РПЛ.

Также не получили заработанные деньги игроки и сотрудники, покинувшие клуб в зимнюю паузу. «Химки» остались должны даже тем, с кем расстались год и более назад. Их фамилии в РФС прекрасно знают, поскольку многие подавали жалобы в Палату по разрешению споров.

Потеря таких сумм весьма болезненна. Особенно для тех, кто жил от зарплаты до зарплаты и имел доходы, сопоставимые со средними по стране. Без средств к существованию остались наши семьи. Сейчас мы не имеем работы и вынуждены отказывать себе в обычных бытовых потребностях.

Скорее всего, наш клуб ждёт банкротство. Это очень удобно для бизнесмена, который реально владел, финансировал и управлял автономной некоммерческой организацией «Химки». Как выяснилось, он больше не отвечает за долги клуба, хотя в действительности являлся гарантом и единственным источником его существования.

Нынешний генеральный директор Дмитрий Брехов находится в должности чуть более полугода. И вам, и нам хорошо известно, что, руководя клубом, он распоряжался не своими деньгами. Но где хозяин этих денег? Почему он снял с себя все обязательства? Какие активы клуба могут быть распроданы при банкротстве для погашения долгов, если из имущества у «Химок» — только телевизоры на базе? Все эти вопросы давно не выходят из головы.

Вы спросите — почему мы молчали, не получая зарплату с февраля.

Прежде всего потому, что среди сотрудников клуба не было равнодушных. Перед «Химками» стояла турнирная задача, мы добросовестно её решали и в итоге решили.

Во-вторых, потому, что с нами обещали расплатиться. Обещали зимой и летом, утром и вечером, в праздники и будни. С обещаниями, в отличие от денег, проблем не было. А потом риторика изменилась. Нам не перестали обещать, но дали понять: на особо возмущённых или тех, кто вынесет сор из избы, акционер может обидеться. В этом случае они не получат вообще ничего либо будут отодвинуты в конец очереди.

Наглядным примером стали игроки и тренеры основного состава, которые, устав от обещаний, пригрозили бойкотом апрельской игры с «Зенитом». Это вызвало недовольство владельца и последующий отказ платить. По сути, «Химки» превратились в группу заложников: зарплаты нет — но молчи, иначе лишишься даже надежды.

В мае персоналу, офису и молодёжке в очередной раз сказали: «С вами рассчитаемся, даём слово». И мы ждали. Но к концу июля рассчитались лишь с единицами, и то частично. Остальным продолжают обещать. Только теперь акционер (он же меценат, инвестор, владелец, спонсор, благотворитель), отвечая на мольбы сотрудников, называет себя бывшим и отправляет к генеральному директору. А генеральный директор — к акционеру.

На фоне этого бесконечного аттракциона информация СМИ о приобретении владельцем «Химок» турецкого клуба «Серик Беледиеспор», где уже начали появляться российские игроки, тренеры и функционеры, имеющие прямое отношение к «Химкам», стала для нас настоящим шоком. Если это правда, мы не знаем, как комментировать такое без междометий.

Поэтому обращаемся к вам, Михаил Владимирович, Александр Валерьевич и Александр Александрович. К людям, облеченным властью. И не только футбольной.

Уважаемый министр спорта!

Почему во вверенной вам отрасли законы освобождают владельца клуба от обязательств перед сотрудниками? Мы не просим чужого, но мы вправе получить своё, честно заработанное, закреплённое всеми документами. Вам не кажется, что, если клубы высшей футбольной лиги с такой лёгкостью избавляются от долгов, с устройством нашего спорта что-то не так?!

Уважаемый президент РФС!

В чём суть ежегодного лицензирования клубов, если участники футбольного процесса остаются незащищёнными в правовом и финансовом плане? Проблемам «Химок» не один год, это было известно многим и обсуждалось в СМИ. А орган, выдавший клубу лицензию на сезон-2024/2025, оказался не в курсе. Ускользнули от него и долги «Химок» перед множеством людей и организаций. Каково тогда качество этой процедуры?

Между тем у «Химок» был предшественник, известный РФС, — ФК «Олимп-Долгопрудный». Клуб, финансируемый тем же бизнесменом, в 2022 году прекратил существование по той же схеме: с невыдачей лицензии, с непогашенными долгами. Почему это осталось вне поля зрения комиссии по лицензированию? Прояви она профессионализм, повторения дикой ситуации можно было избежать. Вам не кажется, что дырявый контроль открывает безответственным инвесторам слишком лёгкий путь в российский футбол?!

Уважаемый президент РПЛ!

В апреле лиге очень хотелось, чтобы матч «Зенит» — «Химки» всё-таки состоялся. Лига пошла на беспрецедентные меры, погасив часть долгов игрокам их же будущими деньгами. Вы были тогда на связи с «инвестором», как вы его называли. Почему потом оказалось, что инвестор не имеет отношения к обязательствам клуба и отвечать по ним некому? Зачем вы были на связи с человеком, который якобы ничего не решает?

Все прекрасно понимают, кто на самом деле руководил «Химками». И в трудную для вас минуту вы использовали понятийную вертикаль. А нам оставили формальную.

Отметим, что «Химки» по итогам сезона так и не получили от РПЛ бонус за медиаактивность под предлогом заблокированных счетов клуба. Которые, однако, не помешали заплатить нашим игрокам, когда лиге была нужна игра в Санкт-Петербурге. Разве технически это не одинаковые случаи с разным финалом? Медиапремия в два миллиона рублей — не бог весть какие деньги, но ими можно было погасить долг нескольким сотрудникам. Вам не кажется, что стоило всё же не терять интерес к усопшим «Химкам», а честно проводить их в последний путь?!

***

В этом письме мы перечислили далеко не все нюансы печальной жизни клуба в последние годы. Рассчитываем на мирное решение наших проблем, но оставляем за собой право обратиться в правоохранительные органы. Надеемся, они разберутся с параграфами и поступками, от которых страдают десятки людей.

Кроме того, мы готовим, но пока не отправляем аналогичные письма в ФИФА, УЕФА, Турецкую футбольную федерацию и турецкие СМИ. Нам хотелось бы, чтобы «Химки» вспоминали добрым, а не скандальным словом.

Просим вас, уважаемые господа, принять руководящее участие в нашей судьбе. Верим, что это пойдёт на благо всему российскому футболу».