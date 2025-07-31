Защитник «Зенита» Лобов оценил свой дебют за первую команду сине-бело-голубых

20-летний футболист «Зенита» Никита Лобов высказался о своём дебюте за первую команду сине-бело-голубых. Защитник дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

— Никита, поздравляем с дебютом в официальном матче за «Зенит». Поделитесь эмоциями.

— Спасибо большое. Да какие могут быть эмоции — только положительные. Очень хотел, мечтал сыграть в Кубке, и в чемпионате теперь задача выйти на замену или в стартовом составе. Положительные эмоции. Рад, что выиграли, потому что была неудачная игра на выезде с «Рубином», поэтому очень хотели выиграть и были заряжены. Знали, что будет непростая игра. В принципе, добились результата. Было сложновато, в начале матча чуть-чуть я, наверное, нервничал, без этого никуда, — приводит слова Лобова официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся накануне, 30 июля. На четвёртой минуте Арсен Адамов открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Лусиано Гонду на восьмой минуте удвоил преимущество сине-бело-голубых. Мохамед Конате на 83-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание в счёте. Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».