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Фабио Челестини отказался комментировать игру Кирилла Глебова в матче с «Локомотивом»

Фабио Челестини отказался комментировать игру Кирилла Глебова в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не стал отвечать на вопрос об игре полузащитника армейцев Кирилла Глебова в матче 1-го тур группового этапа Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

— Фабио, что могли бы сказать про Кирилла Глебова, который провел сегодня отличный матч?
— Не хочу говорить об одном игроке — хочу сказать о всей команде, о том, как футболисты провели этот матч. Все игроки продемонстрировали, что являются командой. Не только те, кто были на поле, но и все остальные, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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