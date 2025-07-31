Фабио Челестини отказался комментировать игру Кирилла Глебова в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не стал отвечать на вопрос об игре полузащитника армейцев Кирилла Глебова в матче 1-го тур группового этапа Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:1).
— Фабио, что могли бы сказать про Кирилла Глебова, который провел сегодня отличный матч?
— Не хочу говорить об одном игроке — хочу сказать о всей команде, о том, как футболисты провели этот матч. Все игроки продемонстрировали, что являются командой. Не только те, кто были на поле, но и все остальные, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».
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