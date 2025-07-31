«Спартак» обыграл «Ростов» в Кубке, Андреева и Шнайдер проиграли в паре. Главное к утру
Московский «Спартак» победил «Ростов» в матче 1-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России, hоссийские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) в парном разряде, потерпев поражение от дуэта Ольга Данилович (Сербия)/Се Шувэй (Тайвань), нападающий «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре», который может выложить за бразильца € 70 млн. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Спартак» обыграл «Ростов» в матче группового этапа Кубка России.
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в первом круге «тысячника» в Монреале в паре.
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