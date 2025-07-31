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31 июля главные новости спорта, трансферы, результаты Кубка России, теннис, МЛС, ЧМ-2025 плавание, Мирра Андреева, Шнайдер

«Спартак» обыграл «Ростов» в Кубке, Андреева и Шнайдер проиграли в паре. Главное к утру
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Московский «Спартак» победил «Ростов» в матче 1-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России, hоссийские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) в парном разряде, потерпев поражение от дуэта Ольга Данилович (Сербия)/Се Шувэй (Тайвань), нападающий «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре», который может выложить за бразильца € 70 млн. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Спартак» обыграл «Ростов» в матче группового этапа Кубка России.
  2. Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в первом круге «тысячника» в Монреале в паре.
  3. «Аль-Наср» может заплатить «Зениту» € 70 млн за переход Луиса Энрике — Никола.
  4. Калинская обыграла Мертенс и вышла в третий круг турнира в Монреале.
  5. «Зенит» переиграл «Ахмат» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России.
  6. Дарья Трофимова и Дарья Клепикова уверенно вышли в полуфинал 100-метровки вольным стилем.
  7. Анастасия Павлюченкова неожиданно проиграла 69-й ракетке Еве Лис во 2-м круге Монреаля.
  8. Евгения Чикунова попала в полуфинал 200-метровки брассом.
  9. Вингер «Динамо» Нгамалё может перейти в израильский «Маккаби» — источник.
  10. Появились подробности операции по спасению погибшей в горах Пакистана Лауры Дальмайер.
  11. Александр Жигалов и Кирилл Пригода уверенно вышли в полуфинал 200-метровки брассом.
  12. Гол Алексея Миранчука не спас «Атланту» от поражения в матче с «Некасой» в Кубке лиги.
  13. Камилла Рахимова уступила Элине Свитолиной во 2-м круге «тысячника» в Монреале.
  14. «Интер Майами» вырвал победу в матче Кубка лиг на 90+6-й минуте, у Месси — две передачи.
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