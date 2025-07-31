«Спасибо, лучшие болельщики мира». «Спартак» — фанатам после победы над «Ростовом»

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к своим болельщикам после победы над «Ростовом» (2:0) в матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.

«Эти аплодисменты — вам! Спасибо, лучшие болельщики мира!» — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак» Москва

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак» Москва

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак» Москва

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся накануне, 30 июля. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).