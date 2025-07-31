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«Краснодар» намерен продлить контракт со Сперцяном — источник

«Краснодар» намерен продлить контракт со Сперцяном — источник
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Руководство «Краснодара» намерено продлить контракт с капитаном «быков» Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщает портал Armenie Football.

По информации источника, «южане» хотят предложить 25-летнему армянскому атакующему полузащитнику новое соглашение на более выгодных условиях. Действующее соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» предложил «Краснодару» € 12,5 млн за Сперцяна. Утверждалось, что Эдуард принял решение рассмотреть данный вариант после того, как не дождался предложения от испанской «Жироны». Сам футболист не скрывает желание продолжить карьеру в Европе.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара».

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