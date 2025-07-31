«Перестаньте! Какая потеря настроя?» Рыскин — о старте сезона «Ростова»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин оценил старт сезона-2025/2026 в исполнении жёлто-синих. По словам функционера, проблем с настроем у футболистов «Ростова» нет.

«Мы играли с лидерами чемпионата на выезде. По-моему, всё очевидно. Играли достойно, но где-то не хватило везения. Перестаньте! Какая потеря настроя?» — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» проиграл «Спартаку» (0:2), а в двух стартовых турах РПЛ (с «Зенитом» и московским «Динамо») жёлто-синие не набрали ни одного очка. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Крыльями Советов».