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Тренер «Шахтёра» Арда Туран отреагировал на вероятный переход Фернандеша в «Спартак»

Тренер «Шахтёра» Арда Туран отреагировал на вероятный переход Фернандеша в «Спартак»
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Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран прокомментировал вероятный трансфер португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в московский «Спартак».

«В первую очередь Жедсон Фернандеш — очень хороший футболист. Я знаю это, потому что мы играли вместе в «Галатасарае». Желаю ему успехов с его новой командой», — приводит слова Турана TRT Spor.

Ранее сообщалось, что Жедсон с большой долей вероятности пополнит состав «Спартака». Накануне футболист уже прилетел в Москву. Утверждается, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов, а сам полузащитник согласовал условия контракта с российским клубом.

Напомним, Туран и Фернандеш выступали в составе «Галатасарая» полгода в период с февраля по июль 2021 года.

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Как появился «Спартак»:

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