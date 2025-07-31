Игрок ЦСКА Гаич: у нас нет переживаний из-за ухода игроков, я доволен нашей командой

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался об уходе некоторых игроков из клуба в это трансферное окно. Напомним, армейцев ранее покинули полузащитник Аббосбек Файзуллаев, хавбеки Рифат Жемалетдинов и Миралем Пьянич, а также другие футболисты.

«У нас нет переживаний из-за ухода игроков. В матче с «Локомотивом» мы показали, что таким составом мы можем обыграть команду, которая борется за высокие места, как и мы. Конечно, если будут новички, это принесёт нам пользу. Но я доволен нашей командой — у нас уже есть качество, всё получится», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.