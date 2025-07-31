Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Гаич: у нас нет переживаний из-за ухода игроков, я доволен нашей командой

Игрок ЦСКА Гаич: у нас нет переживаний из-за ухода игроков, я доволен нашей командой
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался об уходе некоторых игроков из клуба в это трансферное окно. Напомним, армейцев ранее покинули полузащитник Аббосбек Файзуллаев, хавбеки Рифат Жемалетдинов и Миралем Пьянич, а также другие футболисты.

«У нас нет переживаний из-за ухода игроков. В матче с «Локомотивом» мы показали, что таким составом мы можем обыграть команду, которая борется за высокие места, как и мы. Конечно, если будут новички, это принесёт нам пользу. Но я доволен нашей командой — у нас уже есть качество, всё получится», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
ЦСКА и «Локо» зажгли в кубковом дерби. С таким Глебовым армейцам не нужен Пиняев!
ЦСКА и «Локо» зажгли в кубковом дерби. С таким Глебовым армейцам не нужен Пиняев!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android